Появился сайт для отслеживания распространения смертельного вируса из Китая

28 января, 2020, 14:41

Американские исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса запустили сайт для мониторинга распространения смертельного вируса 2019 nCoV из Китая

Он представляет собой интерактивную карту с последними данными о его распространении от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и странах Европы.

В частности, пользователи могут узнать актуальную информацию о количестве жертв Уханьского коронавируса, подтвержденных зараженных, а также случаях выздоровления.

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Таким образом любой желающий имеет возможность отслеживать распространение эпидемии.

Ранее была опубликована карта распространения смертельного коронавируса из Китая.

Напомним, по последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.