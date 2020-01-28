Среди инфицированных коронавирусом в Китае нет украинцев, - МИД

Об этом сообщает "Укринформ".

"По информации компетентных органов КНР, украинских граждан среди инфицированных не существует, что подтверждается и сообщениями наших сограждан", - говорится в сообщении.

Посольство поддерживает постоянный контакт с китайскими властями. В частности, его представители приняли участие в брифинге в МИД КНР 27 января для дипломатического корпуса, организованном Национальной комиссией здравоохранения КНР. На нем было акцентировано на том, что в целом не рекомендуется эвакуация иностранцев с целью не допустить дальнейшего распространения вируса, поскольку, по мнению китайской стороны, им будет лучше оставаться на месте, но власти КНР готовы к диалогу по отправке иностранцев.

Проблема заключается в том, что точное количество украинцев, которые находятся в "закрытом" китайскими властями городе, неизвестна, ведь наши граждане очень редко становятся на консульский учет.

В посольстве создана оперативная группа по реагированию, введено дежурство, ответы на обращения граждан можно получить в любое время.

Что касается других городов, которые еще не попали под карантинные мероприятия, посольство настоятельно рекомендует гражданам покинуть страну.

Единственный путь из Уханя - воздушный. Сейчас несколько стран начали планировать или рассматривают возможность эвакуации, прежде всего те, которые имеют генконсульства в Ухане. Первые - США. Они вывозят сотрудников своего генерального консульства (бесплатно) и определенное количество из почти тысячи американцев (за их деньги).