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Espreso.tvОбществоСреди инфицированных коронавирусом в Китае нет украинцев, - МИД

Среди инфицированных коронавирусом в Китае нет украинцев, - МИД

В Министерстве иностранных дел заявили, что украинцев нет среди инфицированных коронавирусом в Китае

Об этом сообщает "Укринформ".

"По информации компетентных органов КНР, украинских граждан среди инфицированных не существует, что подтверждается и сообщениями наших сограждан", - говорится в сообщении.
 
Посольство поддерживает постоянный контакт с китайскими властями. В частности, его представители приняли участие в брифинге в МИД КНР 27 января для дипломатического корпуса, организованном Национальной комиссией здравоохранения КНР. На нем было акцентировано на том, что в целом не рекомендуется эвакуация иностранцев с целью не допустить дальнейшего распространения вируса, поскольку, по мнению китайской стороны, им будет лучше оставаться на месте, но власти КНР готовы к диалогу по отправке иностранцев.
 
Проблема заключается в том, что точное количество украинцев, которые находятся в "закрытом" китайскими властями городе, неизвестна, ведь наши граждане очень редко становятся на консульский учет.
 
В посольстве создана оперативная группа по реагированию, введено дежурство, ответы на обращения граждан можно получить в любое время.
 
Что касается других городов, которые еще не попали под карантинные мероприятия, посольство настоятельно рекомендует гражданам покинуть страну.
 

Единственный путь из Уханя - воздушный. Сейчас несколько стран начали планировать или рассматривают возможность эвакуации, прежде всего те, которые имеют генконсульства в Ухане. Первые - США. Они вывозят сотрудников своего генерального консульства (бесплатно) и определенное количество из почти тысячи американцев (за их деньги).

  • Напомним, по состоянию на 24 января в 13 городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса
  • Американские исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса запустили сайт для мониторинга распространения смертельного вируса 2019 nCoV из Китая
  • По последним данным, число жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилась до 107 .
 
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