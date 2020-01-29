Гончарук подтвердил необратимость национализации ПриватБанка

29 января, 2020, 11:28

28 января в совместном заявлении по результатам 6-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил незыблемость национализации Приватбанка

Об этом говорится в тексте совместного заявления по результатам 6-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, обнародованного на сайте Минфина.

Совет ассоциации впервые проходил под председательством Алексея Гончарука, премьер-министра Украины, и Жозепа Борреля, высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности, вице-президента Европейской Комиссии.

"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов", - говорится в пункте 16 совместного заявления сторон.