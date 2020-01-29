Гончарук подтвердил необратимость национализации ПриватБанка
Об этом говорится в тексте совместного заявления по результатам 6-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, обнародованного на сайте Минфина.
Совет ассоциации впервые проходил под председательством Алексея Гончарука, премьер-министра Украины, и Жозепа Борреля, высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности, вице-президента Европейской Комиссии.
"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов", - говорится в пункте 16 совместного заявления сторон.
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