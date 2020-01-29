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Espreso.tvОбществоГончарук подтвердил необратимость национализации ПриватБанка

Гончарук подтвердил необратимость национализации ПриватБанка


фото: Укрінформ
28 января в совместном заявлении по результатам 6-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил незыблемость национализации Приватбанка

Об этом говорится в тексте совместного заявления по результатам 6-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, обнародованного на сайте Минфина.

Совет ассоциации впервые проходил под председательством Алексея Гончарука, премьер-министра Украины, и Жозепа Борреля, высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности, вице-президента Европейской Комиссии.

"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов", - говорится в пункте 16 совместного заявления сторон.

  • Напомним, 9 января ПриватБанк обжаловал взыскание почти 22 млн в пользу завода Коломойского
  • 10 января стало известно, что слушания по существу в Высоком суде Лондона по иску к экс-владельцев ПриватБанка Коломойского и Боголюбова в деле выведения почти $ 2 млрд состоится в 2021 году
  • 17 января стало известно, что бывшие владельцы ПриватБанка в течение декабря-января подали 285 новых судебных исков , в которых пытаются отменить национализацию ПриватБанка
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