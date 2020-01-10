Суд против Коломойского в Лондоне за $ 2 млрд: стало известно, когда состоится слушание по существу

10 января, 2020, 16:39

Слушание по существу в Высоком суде Лондона по иску к экс-владельцам ПриватБанка Коломойскому и Боголюбову в деле выведения почти $ 2 млрд состоится в 2021 году

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Как отметили в пресс-службе банка, ожидается, что в рамках подготовки к полноценному рассмотрению дела против Коломойского, Боголюбова и шести компаний в Высоком суде Лондона отдельные ответчики предоставят отзывы на иск в конце следующей недели.

"Другие даты по следующим этапам хода дела в Лондонском суде пока не установлены.

В последующие несколько месяцев состоится процессуальное слушание, в ходе которого суд даст указания по дальнейшему судебному разбирательству, но конкретные даты для этого еще не установлены. Слушания по сути дела, скорее всего, состоится в 2021 году ", - заявили в финучреждении.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона предоставил бывшим владельцам ПриватБанка дополнительное время для подготовки к защите до 10 января 2020 года. В этом деле Коломойский и Боголюбов обвиняются в выводе почти $ 2 млрд, сейчас сумма с учетом процентов составляет $ 3 млрд.

Согласно данным агентства Kroll, в общем бывшие владелец Приватбанка вывели из банка до его национализации $ 5,5 млрд.