Суд против Коломойского в Лондоне за $ 2 млрд: стало известно, когда состоится слушание по существу
Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
Как отметили в пресс-службе банка, ожидается, что в рамках подготовки к полноценному рассмотрению дела против Коломойского, Боголюбова и шести компаний в Высоком суде Лондона отдельные ответчики предоставят отзывы на иск в конце следующей недели.
"Другие даты по следующим этапам хода дела в Лондонском суде пока не установлены.
В последующие несколько месяцев состоится процессуальное слушание, в ходе которого суд даст указания по дальнейшему судебному разбирательству, но конкретные даты для этого еще не установлены. Слушания по сути дела, скорее всего, состоится в 2021 году ", - заявили в финучреждении.
Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона предоставил бывшим владельцам ПриватБанка дополнительное время для подготовки к защите до 10 января 2020 года. В этом деле Коломойский и Боголюбов обвиняются в выводе почти $ 2 млрд, сейчас сумма с учетом процентов составляет $ 3 млрд.
Согласно данным агентства Kroll, в общем бывшие владелец Приватбанка вывели из банка до его национализации $ 5,5 млрд.
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