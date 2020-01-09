ПриватБанк обжаловал взыскание почти 22 млн в пользу завода Коломойского
9 января, 2020, 22:00
ПриватБанк подал апелляцию на решение суда о взыскании с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинасирования
Об этом сообщает Экономическая правда .
До национализации ПриватБнка Никопольский ферросплавный завод, которым владеет Коломойский выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Нацбанк выдал ПриватБанку.
В качестве залога завод передал НБУ вагоны и тепловозы стоимостью 40 млн грн. После национализации НБУ хотел вернуть долг по кредиту рефинансирования, поэтому обратился к поручителю и готов был продать заложенное имущество.
- Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов против ПриватБанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования.
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