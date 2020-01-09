 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПриватБанк обжаловал взыскание почти 22 млн в пользу завода Коломойского

ПриватБанк обжаловал взыскание почти 22 млн в пользу завода Коломойского

ПриватБанк подал апелляцию на решение суда о взыскании с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинасирования

Об этом сообщает Экономическая правда .

До национализации ПриватБнка Никопольский ферросплавный завод, которым владеет Коломойский выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Нацбанк выдал ПриватБанку.

В качестве залога завод передал НБУ вагоны и тепловозы стоимостью 40 млн грн. После национализации НБУ хотел вернуть долг по кредиту рефинансирования, поэтому обратился к поручителю и готов был продать заложенное имущество.

  • Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов против ПриватБанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2020 четверг

больше новостей

9 января, 2020 четверг

8 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать