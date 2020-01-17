Всего за 1,5 месяца: экс-владельцы ПриватБанка подали 285 новых исков за национализацию

17 января, 2020, 14:14

Бывшие владельцы ПриватБанка в течение декабря-января подали 285 новых судебных исков, в которых пытаются отменить национализацию ПриватБанка

Об этом сообщает НВ Бизнес, ссылаясь на юристов ПриватБанка.

По данным юристов ПриватБанка, 45 новых судебных исков подали бывшие топменеджеры ПриватБанка, также владели акциями банка. Среди них - Александр Дубилет, Олег Гороховский, Тимур Новиков и другие. У каждого из них было до 2,7% акций ПриватБанка.

Также бывшие владельцы оспаривают процедуру, в рамках которой их вклады в ПриватБанке перевели в акции (процедура bail-in) и затем передали государству.

Большинство исков, а именно 220 новых судебных исков подали в суд компании, связанные с бывшими владельцами банка. В суде они оспаривают реструктуризации кредитов на общую сумму около 127 млрд грн. Эти кредиты ПриватБанк выдал в рамках реструктуризации кредитов предыдущих заемщиков. За ними новые заемщики предоставили менее качественный залог.