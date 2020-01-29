Чорновол попала на брифинг Бабикова через забор с колючей проволокой, - ГБР

29 января, 2020, 08:28

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва Татьяной Чорновол общественного порядка

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Как заявили в ГБР, примерно в 11:00 28 января Чорновол проникла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований по адресу: Киев, ул. Петлюры, 15 через забор с колючей проволокой.

После этого она зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР Бабикова, и во время его выступления якобы попыталась бросить в него мобильный телефон.

"В связи с этим, лицо было выведено из зала проведения брифинга. К тому же, во время сопровождения к выходу, она сопротивлялась стражам порядка ", - заявили в ГБР.

В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.