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Espreso.tvОбществоЧорновол попала на брифинг Бабикова через забор с колючей проволокой, - ГБР

Чорновол попала на брифинг Бабикова через забор с колючей проволокой, - ГБР


фото: ДБР
Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва Татьяной Чорновол общественного порядка

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Как заявили в ГБР, примерно в 11:00 28 января Чорновол проникла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований по адресу: Киев, ул. Петлюры, 15 через забор с колючей проволокой.

После этого она зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР Бабикова, и во время его выступления якобы попыталась бросить в него мобильный телефон.

"В связи с этим, лицо было выведено из зала проведения брифинга. К тому же, во время сопровождения к выходу, она сопротивлялась стражам порядка ", - заявили в ГБР.

В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

 

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