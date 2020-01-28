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Espreso.tvОбщество"Титушки в черном повредили мне ногу", - Черновол о столкновении на брифинге Бабикова

"Титушки в черном повредили мне ногу", - Черновол о столкновении на брифинге Бабикова

Народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол рассказала подробности о столкновении во время пресс-конференции первого заместителя главы ГБР Александра Бабикова

Об этом передает "Прямой".

Черновол хотела спросить у Бабикова, будет ли он, используя ГБР, преследовать ее и других активистов Майдана.

"Не дожидаясь конца брифинга, меня взяли в окружение какие-то титушки в черном с кепками и вынесли из зала. Причем, как только меня вынесли за дверь и я стала недосягаема для камер, каким-то бойцовским приемом мне повредили ногу. Причем это было сделано умышленно. То есть кто-то из них нагнулся и повернул мою ногу. Эти люди в черном не представились. Я просила полицию установить, кто эти люди. Но полиция этого не сделала ", - сказала Черновол.

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