Коронавирус: МЗ обновил данные о заражении в мире

28 января, 2020, 16:55

По состоянию на 28 января в мире зафиксировано почти 4,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом

Об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

По состоянию на утро в мире зарегистрировано 4474 случая инфицирования новым коронавируса.

"При этом зафиксировано 107 случаев смертей, связанных с новым коронавирусом. 63 человека уже выписаны из больниц", - отметил Кузин.