Коронавирус: МЗ обновил данные о заражении в мире
28 января, 2020, 16:55
По состоянию на 28 января в мире зафиксировано почти 4,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом
Об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает РБК-Украина.
По состоянию на утро в мире зарегистрировано 4474 случая инфицирования новым коронавируса.
"При этом зафиксировано 107 случаев смертей, связанных с новым коронавирусом. 63 человека уже выписаны из больниц", - отметил Кузин.
- Город Тяньцзинь на севере Китая стал первым городом в стране, ввел военное положение для противостояния коронавирусу.
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