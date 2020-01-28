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Espreso.tvОбществоРоссия из-за коронавируса закрывает пункты пропуска на границе с Китаем

Россия из-за коронавируса закрывает пункты пропуска на границе с Китаем

Россия закрыла границу с Китаем из-за вспышки коронавируса на территории КНР

Пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области не будут работать до 7 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала.

"Смешанные пункты пропуска "Лобей" (смежный - "Амурзет"), "Тунцзян" (смежный - "Нижнеленинское") и "Жаохе" (смежный - "Покровка") готовы возобновить работу с 7 февраля", - говорится в документе.

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Также, по сообщению Российского союза туриндустрии, российские туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавируса. Понедельник, 27 января, стал последним днем ​​приема китайских туристов, остановка въезда начинается со вторника, 28 января. При этом отмечается, что граждане КНР, которые ранее прибыли в страну, не будут прерывать программу и не покинут российскую территорию досрочно.

Напомним, Гонконг также приостанавливает транспортное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса.

По последним данным, число жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.

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