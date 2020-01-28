Гонконг приостанавливает транспортное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса
28 января, 2020, 13:18
Гонконг приостановит транспортное сообщение с Китаем и временно закроет часть своих границ из-за распространения коронавируса
Об этом сообщила глава администрации Гонконга Керри Лем, пишет CNN .
Отмечается, в полночь, 30 января, будут закрыты четыре сухопутные границы с Китаем до дальнейшего уведомления. Также закроют паромные терминалы и скоростную железную дорогу до материка.
Авиарейсы из материкового Китая сократят на 50%. Сократят и количество автобусов, которые курсируют между регионами.
Кроме того, туристам из Китая временно прекратят выдавать разрешения на въезд в Гонконг.
Число летальных исходов, вызванных новым коронавирусом, превысило 100 человек.
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