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Espreso.tvОбществоГонконг приостанавливает транспортное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса

Гонконг приостанавливает транспортное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса

Гонконг приостановит транспортное сообщение с Китаем и временно закроет часть своих границ из-за распространения коронавируса

Об этом сообщила глава администрации Гонконга Керри Лем, пишет CNN .

Отмечается, в полночь, 30 января, будут закрыты четыре сухопутные границы с Китаем до дальнейшего уведомления. Также закроют паромные терминалы и скоростную железную дорогу до материка.

Авиарейсы из материкового Китая сократят на 50%. Сократят и количество автобусов, которые курсируют между регионами.

Кроме того, туристам из Китая временно прекратят выдавать разрешения на въезд в Гонконг.

Число летальных исходов, вызванных новым коронавирусом, превысило 100 человек.

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