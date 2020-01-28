Гонконг приостанавливает транспортное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса

28 января, 2020, 13:18

Гонконг приостановит транспортное сообщение с Китаем и временно закроет часть своих границ из-за распространения коронавируса

Об этом сообщила глава администрации Гонконга Керри Лем, пишет CNN .

Отмечается, в полночь, 30 января, будут закрыты четыре сухопутные границы с Китаем до дальнейшего уведомления. Также закроют паромные терминалы и скоростную железную дорогу до материка.

Авиарейсы из материкового Китая сократят на 50%. Сократят и количество автобусов, которые курсируют между регионами.

Кроме того, туристам из Китая временно прекратят выдавать разрешения на въезд в Гонконг.

Число летальных исходов, вызванных новым коронавирусом, превысило 100 человек.