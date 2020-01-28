В китайских деревнях строят стены и пункты пропуска, чтобы защититься от смертельного вируса
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местных жителей.
"Наше село построило стену, чтобы остановить посторонних людей, которые приезжают в село - уменьшить количество людей, которые попадают в населенный пункт", - рассказал журналистам телеканала через специальный пробел в стене местный житель одного из сел.
Как отмечается, подобные барьеры, построенные при въездах в шесть деревень провинции Хэбэй, имитируют настоящие КПП.
У некоторых сел размещены таблички с надписью: "Посторонним людям вход запрещен".
В другом селе местные жители построили на КПП что-то вроде сторожевого дома.
"Это из-за эпидемии. Я не знаю, как долго это будет продолжаться", - рассказал сельские жители. По его словам, в населенном пункте, откуда он родом, не получали указания от правительства КНР, как действовать в такой ситуации, поэтому пришлось самим искать выход из ситуации.
Напомним, в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, заболели уже более 4500 человек, 106 из них умерли.