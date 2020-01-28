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Espreso.tvОбществоВ Китае количество погибших от коронавируса превысило 100

В Китае количество погибших от коронавируса превысило 100


фото: Euronews
По состоянию на начало суток 28 января в КНР зарегистрировано 106 смертельных случаев от заражения коронавирусом, за сутки обнаружили 1771 новый случай болезни

Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на Национальную комиссию контроля здоровья КНР.

Количество летальных случаев вследствие заражения новым коронавирусом в Китае возросло до 106, зарегистрировано 1771 новый случай заражения. Об этом заявили власти Китая 28 января.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 4515.

27 января Центр США по контролю и профилактике заболеваний рекомендовал избегать поездок в любую часть Китая, а Канада рекомендовала не ездить в провинцию Хубэй, откуда распространилась болезнь.

  • Напомним, 27 января Кыргызстан и Монголия закрыли границы с Китаем. Также были сообщения о закрытии границ Северной Кореей. Гонконг и Малайзия объявили, что они запрещают въезд посетителям из китайской провинции Хубэй с центром в Ухане.
  • В Камбодже зафиксировали первый случай заражения

 

 

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