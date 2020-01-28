В Китае количество погибших от коронавируса превысило 100

28 января, 2020, 08:15

По состоянию на начало суток 28 января в КНР зарегистрировано 106 смертельных случаев от заражения коронавирусом, за сутки обнаружили 1771 новый случай болезни

Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на Национальную комиссию контроля здоровья КНР.

Количество летальных случаев вследствие заражения новым коронавирусом в Китае возросло до 106, зарегистрировано 1771 новый случай заражения. Об этом заявили власти Китая 28 января.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 4515.

27 января Центр США по контролю и профилактике заболеваний рекомендовал избегать поездок в любую часть Китая, а Канада рекомендовала не ездить в провинцию Хубэй, откуда распространилась болезнь.