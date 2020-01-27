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Espreso.tvОбществоРакета попала по посольству США в Ираке, трое пострадавших

Ракета попала по посольству США в Ираке, трое пострадавших


фото: Bloomberg
По посольству США в столице Ирака Багдаде неизвестные выпустили 3 ракеты, одна из которых попала в помещение столовой

Об этом сообщает " ВВС ".

Одна ракета попала в кафе при посольстве, а две другие упали поблизости.

По меньшей мере три человека пострадали, сообщили агентству Reuters источники безопасности.

За теракт в посольстве ни одна группировка ответственности не взяла.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди в воскресенье осудил ракетном нападении на посольство США в Зеленой зоне в центре Багдада.

"Мы отрицаем продолжения этих осужденных и внезаконных актов, которые ослабляют государство и подрывают ее суверенитет", - говорится в заявлении Абдула Махди на его официальной странице в Twitter.

Абдул Махди, главнокомандующий армии Ирака, заявил, что он приказал иракским силам развернуться и искать нападавших, а также начать расследование инцидента, чтобы арестовать тех, кто выстрелил из этих ракет, говорится в заявлении.

Государственный департамент США призвал правительство Ирака выполнить свои обязательства по защите американских дипломатических учреждений.

Абдул Махди также подтвердил, что его правительство "обязан защищать все дипломатические представительства и принимать все необходимые меры в соответствии с законом".
 
Заявление Абдула Махди появилjсь после того, как чиновник министерства внутренних дел заявил, что три ракеты "Катюша" приземлились вечером у посольства США в сильно укрепленной Зеленой зоне.
  • Напомним, ранее в Ираке уже обстреливали "зеленую зону" Багдада, где расположены иностранные посольства и правительственные здания - 4 января, 5 января , 8 января и 21 января . Однако только 27 января обстрел попал в здание посольства.
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