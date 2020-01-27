Ракета попала по посольству США в Ираке, трое пострадавших

27 января, 2020, 10:12

По посольству США в столице Ирака Багдаде неизвестные выпустили 3 ракеты, одна из которых попала в помещение столовой

Об этом сообщает " ВВС ".

Одна ракета попала в кафе при посольстве, а две другие упали поблизости.

По меньшей мере три человека пострадали, сообщили агентству Reuters источники безопасности.

За теракт в посольстве ни одна группировка ответственности не взяла.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди в воскресенье осудил ракетном нападении на посольство США в Зеленой зоне в центре Багдада.

"Мы отрицаем продолжения этих осужденных и внезаконных актов, которые ослабляют государство и подрывают ее суверенитет", - говорится в заявлении Абдула Махди на его официальной странице в Twitter.

Абдул Махди, главнокомандующий армии Ирака, заявил, что он приказал иракским силам развернуться и искать нападавших, а также начать расследование инцидента, чтобы арестовать тех, кто выстрелил из этих ракет, говорится в заявлении.

Государственный департамент США призвал правительство Ирака выполнить свои обязательства по защите американских дипломатических учреждений.

Абдул Махди также подтвердил, что его правительство "обязан защищать все дипломатические представительства и принимать все необходимые меры в соответствии с законом".

Заявление Абдула Махди появилjсь после того, как чиновник министерства внутренних дел заявил, что три ракеты "Катюша" приземлились вечером у посольства США в сильно укрепленной Зеленой зоне.