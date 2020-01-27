Ракета попала по посольству США в Ираке, трое пострадавших
Об этом сообщает " ВВС ".
Одна ракета попала в кафе при посольстве, а две другие упали поблизости.
По меньшей мере три человека пострадали, сообщили агентству Reuters источники безопасности.
За теракт в посольстве ни одна группировка ответственности не взяла.
Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди в воскресенье осудил ракетном нападении на посольство США в Зеленой зоне в центре Багдада.
"Мы отрицаем продолжения этих осужденных и внезаконных актов, которые ослабляют государство и подрывают ее суверенитет", - говорится в заявлении Абдула Махди на его официальной странице в Twitter.
Государственный департамент США призвал правительство Ирака выполнить свои обязательства по защите американских дипломатических учреждений.
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