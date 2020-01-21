В Багдаде ракетами обстреляли посольство США
21 января, 2020, 10:29
В ночь на вторник, 21 января, правительственный квартал Багдада, где также расположено посольство США, был обстрелян ракетами
Корреспондент ВВС Нафисех Конавард сообщила, что в городе было слышно сигнал тревоги и взрывы.
#Breaking- Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) 20 января 2020 г.
"Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately. " Pic.twitter.com/F1lpbWm9RE
Напомним, предыдущий обстрел правительственного квартала был проведен в ночь на 9 января.
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