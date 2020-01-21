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Espreso.tvОбществоВ Багдаде ракетами обстреляли посольство США

В Багдаде ракетами обстреляли посольство США

В ночь на вторник, 21 января, правительственный квартал Багдада, где также расположено посольство США, был обстрелян ракетами

Корреспондент ВВС Нафисех Конавард сообщила, что в городе было слышно сигнал тревоги и взрывы.

Напомним, предыдущий обстрел правительственного квартала был проведен в ночь на 9 января.

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