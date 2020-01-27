Помнить и никогда не допустить снова, - Зеленский по случаю Дня памяти жертв Холокоста

27 января, 2020, 10:46

Об этом Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.

"Мы полны чувств боли и тоски по миллионами жертв Холокоста. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв ", - написал Зеленский.