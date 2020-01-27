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Espreso.tvОбществоПомнить и никогда не допустить снова, - Зеленский по случаю Дня памяти жертв Холокоста

Помнить и никогда не допустить снова, - Зеленский по случаю Дня памяти жертв Холокоста

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста

Об этом Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.

"Мы полны чувств боли и тоски по миллионами жертв Холокоста. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв ", - написал Зеленский.

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