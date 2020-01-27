Помнить и никогда не допустить снова, - Зеленский по случаю Дня памяти жертв Холокоста
27 января, 2020, 10:46
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста
Об этом Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.
"Мы полны чувств боли и тоски по миллионами жертв Холокоста. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв ", - написал Зеленский.
- Напомним, 26 января Владимир Зеленский начал официальный визит в Польшу .
- В первый день официального визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшими пленниками лагеря Аушвиц-Биркенау .
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-