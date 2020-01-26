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Espreso.tvОбществоЗеленский прибыл с официальным визитом в Польшу

Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Польшу

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В ходе визита Зеленский примет участие в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченным к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

  • 26-27 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша.
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