Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу
26 января, 2020, 20:06
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Польшу
Об этом сообщает Офис президента Украины.
В ходе визита Зеленский примет участие в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченным к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.
- 26-27 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша.
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