Зеленский в Польше встретился с пленниками концлагеря Аушвиц-Биркенау
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи.
Владимир Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы.
"Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: "Нельзя молчать! Об этом нужно говорить! "Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что в этих воспоминаниях просматривается призыв искоренить ненависть, как наибольший разрушитель человеческой цивилизации.
"Я уверен, что сегодня это - задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества ", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский назвал Холокост ужасной трагедией еврейского народа и трагическим уроком для всего человечества.
- Напомним, 26 января Владимир Зеленский начал официальный визит в Польшу .
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