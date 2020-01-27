Подозреваемому в контрабанде и отмывании средств Альперину вернули "электронный браслет"

27 января, 2020, 11:54

Вечером 26 января правоохранители снова надели на подозреваемого Вадима Альперина "электронный бреслет", который с него сняли около 12 часов дня

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Андрей Федур в Facebook.

Процессуальный руководитель по делу контрабанды и отмывания, прокурор САП Роман Симкив дал комментарий журналистам издания " Украинская правда ", где сообщил, никаких правовых оснований снимать "электронный браслет" с Альперина не было, и в ближайшее время будет снова надето.

Он пояснил, что предыдущее постановление об избрании Альперину пресечения предусматривает обязанность носить "электронный браслет" в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля. Срок 25 января, указанный там, касался только меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить" браслет ". Если он дал согласие на снятие" браслета ", то он нарушил это постановление", - заявил прокурор специально под антикоррупционной прокуратуры.

"Завтра САП и НАБУ будут решать два вопроса - регистрация уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подача в суд ходатайство о взыскании с Альперина залога в 70 млн гривен за снятие" браслета ", - добавил Симкив.

Прокурор САП подчеркнул, что когда полиция снимает "электронный браслет" с подозреваемого, она сообщает об этом прокурора, следователя или детектива, однако в воскресенье ни один из представителей обвинения сообщено не было. Тем не менее, "браслет" было снято около 12 часов дня.

"Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Ибо такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в производствах САП", - отметил Симкив.

Адвокат подозреваемого Андрей Федур написал в 22:35 26 января, что "браслет" снова на Альперин.

"Только одели", - прокомментировал он.