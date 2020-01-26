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Espreso.tvОбществоС подозреваемого в контрабандных схемах бизнесмена Альперина сняли электронный браслет, - адвокат

С подозреваемого в контрабандных схемах бизнесмена Альперина сняли электронный браслет, - адвокат


фото: radiosvoboda.org
Адвокат Андрей Федур заявил, что с подозреваемого в организации контрабандных схем на одесской таможне бизнесмена Вадима Альперина сняли электронный браслет

Об этом Федур сообщил в facebook.

По его словам, это произошло, поскольку срок действия соответствующего постановления судьи Высшего антикоррупционного суда завершился.

"Забавность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. боролся как лев, чтобы продлить судом обязанность носить "электронный браслет". И следственный судья с ВАКС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А.В. "забыл" передать решение в исполнение, и "браслет "слетел ", - написал Федур.

  • Напомним, 3 декабря 2019 года Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн грн.
  • Правоохранители инкриминировали Вадиму Альперину организацию и руководство преступной группой, а также уклонение от уплаты налогов. Прокуроры САП на суде требовали залог в размере 288 млн грн.
  • Ранее президент президент Украины Владимир Зеленский обещал награду за помощь в задержании бизнесмена Альперина.
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