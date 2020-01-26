С подозреваемого в контрабандных схемах бизнесмена Альперина сняли электронный браслет, - адвокат

26 января, 2020, 20:21

Адвокат Андрей Федур заявил, что с подозреваемого в организации контрабандных схем на одесской таможне бизнесмена Вадима Альперина сняли электронный браслет

Об этом Федур сообщил в facebook.

По его словам, это произошло, поскольку срок действия соответствующего постановления судьи Высшего антикоррупционного суда завершился.

"Забавность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. боролся как лев, чтобы продлить судом обязанность носить "электронный браслет". И следственный судья с ВАКС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А.В. "забыл" передать решение в исполнение, и "браслет "слетел ", - написал Федур.