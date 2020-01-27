НАТО почтило память жертв Холокоста

27 января, 2020, 23:07

27 января, в международный День памяти жертв Холокоста, в штаб-квартире НАТО прошли мероприятия по чествованию погибших в результате этого геноцида

Об этом сообщает сайт НАТО.

"Холокост был нападением на все человечество. Речь шла об уничтожении "других", - того, что делает нас разными, что делает нас уникальными, всего, что делает нас людьми", - сказал во время выступления заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Заместитель генсека НАТО напомнил, что Альянс был создан именно для отстаивания общечеловеческих ценностей и прав.

"После войны свободные нации мира искали нового пути, построенного на поддержке общечеловеческих ценностей, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, - таких ценностей, как право на жизнь, на свободу вероисповедания, на саму свободу. НАТО создано для отстаивания этих ценностей и защиты народов Европы и Северной Америки от произвола, приведшего к Холокосту, мы всегда должны это помнить. Мы всегда должны быть внимательными и всегда должны быть готовы действовать. В течение 75 лет после Холокоста антисемитизм остается. Этого мы не можем принять", - подчеркнул Джоанэ.