НАТО почтило память жертв Холокоста
Об этом сообщает сайт НАТО.
"Холокост был нападением на все человечество. Речь шла об уничтожении "других", - того, что делает нас разными, что делает нас уникальными, всего, что делает нас людьми", - сказал во время выступления заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
Заместитель генсека НАТО напомнил, что Альянс был создан именно для отстаивания общечеловеческих ценностей и прав.
"После войны свободные нации мира искали нового пути, построенного на поддержке общечеловеческих ценностей, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, - таких ценностей, как право на жизнь, на свободу вероисповедания, на саму свободу. НАТО создано для отстаивания этих ценностей и защиты народов Европы и Северной Америки от произвола, приведшего к Холокосту, мы всегда должны это помнить. Мы всегда должны быть внимательными и всегда должны быть готовы действовать. В течение 75 лет после Холокоста антисемитизм остается. Этого мы не можем принять", - подчеркнул Джоанэ.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Польшу, где встретился с бывшими пленниками концлагеря Аушвиц-Биркенау .
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