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Espreso.tvОбществоНардепа от "Слуги народа" выбрали вице-президентом ПАСЕ

Нардепа от "Слуги народа" выбрали вице-президентом ПАСЕ


фото: facebook
27 января народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Александра Мережко на сессии ПАСЕ выбрали вице-президентом организации

Об этом сообщила народный депутат Украины, заместитель председателя фракции "Слуги народа" в парламенте Евгения Кравчук в Facebook.

"Член украинской делегации, представителя Слуги народа Александра Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы!" - написала Кравчук.

Справка: Александр Мережко, 1971 года рождения. Украинский правовед, доктор юридических наук, профессор. Заведующий кафедрой права Киевского лингвистического университета. №85 в списке "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 года. В ВР был председателем подкомитета по гражданскому и административному законодательству Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и членом Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Известный скандальными заявлениями: называл украинский язык в восприятии сторонниками украинского национализма "инструментом репрессии в отношении тех, кто думает на других языках" в своей статье "Сон разума: украинский национализм как идеология" .В статье "Марксофобия" ( "Марксофобия", издание "Левая Политика . Левые в России ", 2007) утверждает, что неприятие марксизма (то есть" марксофобия "), является признаком авторитарной личности и интеллектуальной самокастрацией.

 

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