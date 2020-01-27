Президентом ПАСЕ стал бельгиец, который избегал голосований об Украине и России

27 января, 2020, 14:10

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового президента

Им стал бельгийский сенатор Хендрик Дамс, который сменил на этом посту швейцарку Лилиан Мори Паскье, сообщает Укринформ .

Дамс возглавляет в ПАСЕ политическую группу Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). Именно по квоте этой группы, согласно очередности, следующие два года ПАСЕ возглавит ее представитель.

Как сообщает Европейская правда , в течение всей своей каденции Дамс избегал всех гоосувань по вопросам российско-украинского противостояния. Хотя депутат присутствовал в ассамблее при критически важных голосований - например, обжалование полномочий делегации России в 2015 году - он не стал отдавать свои голоса ни за, ни против украинских предложения. В дальнейшем он также не голосовал на большинство резолюций по Крыму и Донбассу он также не голосовал, отдав голоса только за одну из них - о гуманитарной ситуации в Украине, в январе 2015 года. По всем другим "Украинский" документах его голоса отсутствуют в электронной системе.

Летом 2019 года, когда решался вопрос о "прощении" России и ее возвращение в ПАСЕ, Дамс решил принять участие в голосовании, но нажал кнопку "воздержался".

В своей первой речи после назначения бельгиец не поднимал вопроса российско-украинского конфликта.