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Espreso.tvОбществоВ ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации

В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации


фото: Укрінформ
27 января в Парламентской Ассамблее Совета Европы обжаловали полномочия делегации РФ и избрания на должность вице-президента организации представителя России Петра Толстого

Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

27 января в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой вернулась украинская делегация. Украинская делегация вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.

По его словам, полномочия российской делегации в ПАСЕ обжалованы из базовых причин.

"Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение 2 дней будет изучено в Ассамблее, и после этого будет принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа", - отметил Гончаренко.

"А теперь полномочия российской делегации в ПАСЕ обжалованы и по процедурным причинам - в составе их делегации депутаты, на которых наложено европейские санкции", - добавил Гончаренко.

Позже украинская делегации обжаловала избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого.

"Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему придется пройти процедуру тайного голосования", - добавил нардеп.

  • Напомним, 16 января ВР приняла за основу и в целом постановление "О заявлении Верховной Рады Украины" Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году "
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