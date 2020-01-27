В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации

27 января, 2020, 13:28

27 января в Парламентской Ассамблее Совета Европы обжаловали полномочия делегации РФ и избрания на должность вице-президента организации представителя России Петра Толстого

Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

27 января в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой вернулась украинская делегация. Украинская делегация вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.

По его словам, полномочия российской делегации в ПАСЕ обжалованы из базовых причин.

"Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение 2 дней будет изучено в Ассамблее, и после этого будет принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа", - отметил Гончаренко.

"А теперь полномочия российской делегации в ПАСЕ обжалованы и по процедурным причинам - в составе их делегации депутаты, на которых наложено европейские санкции", - добавил Гончаренко.

Позже украинская делегации обжаловала избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого.

"Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему придется пройти процедуру тайного голосования", - добавил нардеп.