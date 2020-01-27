В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации
Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
27 января в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой вернулась украинская делегация. Украинская делегация вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.
По его словам, полномочия российской делегации в ПАСЕ обжалованы из базовых причин.
"Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение 2 дней будет изучено в Ассамблее, и после этого будет принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа", - отметил Гончаренко.
"А теперь полномочия российской делегации в ПАСЕ обжалованы и по процедурным причинам - в составе их делегации депутаты, на которых наложено европейские санкции", - добавил Гончаренко.
Позже украинская делегации обжаловала избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого.
"Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему придется пройти процедуру тайного голосования", - добавил нардеп.
- Напомним, 16 января ВР приняла за основу и в целом постановление "О заявлении Верховной Рады Украины" Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году "
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