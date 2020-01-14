В "Слуге народа" согласовали нового главу комитета по международным делам вместо Яременко

14 января, 2020, 12:10

14 января стало известно, что новым главой комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества станет народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко

Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает " Укринформ ".

"Глава фракции Давид Арахамия объявил, что есть предложение, чтобы Комитет правовой политики возглавил нынешний заместитель Костин, а иностранных дел - Александр Мережко", - сказала народный депутат.

Она добавила, что по этому вопросу происходили консультации с Президентом, Офисом Президента и в комитетах.

Кравчук отметила, что парламент планирует рассмотреть вопрос назначения Костина и Мережко на должности руководителей комитетов до конца этой пленарной недели.

Справка: Александр Мережко, 1971 года рождения. Украинский правовед, доктор юридических наук, профессор. Заведующий кафедрой права Киевского лингвистического университета. №85 в списке "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 года. В ВР был главой подкомитета по гражданскому и административному законодательству Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и членом Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Известный скандальными заявлениями: называл украинский язык в восприятии сторонниками украинского национализма "инструментом репрессии в отношении тех, кто думает на других языках" в своей статье "Сон разума: украинский национализм как идеология". В статье "Марксофобия" ( "Марксофобия", издание "Левая Политика . Левые в России ", 2007) утверждает, что неприятие марксизма (то есть "марксофобия"), является признаком авторитарной личности и интеллектуальной самокастрацией.