Коронавирус: Трамп предложил помощь Китаю
27 января, 2020, 19:25
Президент США Дональд Трамп заявил, что находится "в тесном контакте" с Китаем в отношении нового коронавируса
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
"Находимся в тесном контакте с Китаем в отношении вируса. В США зафиксировано немного случаев, но мы настороже. Предложили Китаю и лидеру Си Цзиньпин всю необходимую помощь. Наши эксперты чрезвычайные!" - говорится в сообщении.
В США подтвердили 5 случаев заражения новым коронавируса.
We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020
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