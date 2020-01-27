Коронавирус: Трамп предложил помощь Китаю

27 января, 2020, 19:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что находится "в тесном контакте" с Китаем в отношении нового коронавируса

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Находимся в тесном контакте с Китаем в отношении вируса. В США зафиксировано немного случаев, но мы настороже. Предложили Китаю и лидеру Си Цзиньпин всю необходимую помощь. Наши эксперты чрезвычайные!" - говорится в сообщении.

В США подтвердили 5 случаев заражения новым коронавируса.