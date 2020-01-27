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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Трамп предложил помощь Китаю

Коронавирус: Трамп предложил помощь Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что находится "в тесном контакте" с Китаем в отношении нового коронавируса
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
 
"Находимся в тесном контакте с Китаем в отношении вируса. В США зафиксировано немного случаев, но мы настороже. Предложили Китаю и лидеру Си Цзиньпин всю необходимую помощь. Наши эксперты чрезвычайные!" - говорится в сообщении.
 
В США подтвердили 5 случаев заражения новым коронавируса.
  • 24 января в Шанхае врачи вылечили первого пациента, которому ранее был поставлен диагноз пневмония, вызванная новым видом коронавируса
  • 25 января Лидер КНР Си Цзиньпин предупредил об ускорении темпов распространения нового коронавируса в Китае
  • По состоянию на вечер 26 января в Китае подтвердили 2 744 случая заражения коронавируса, за сутки зарегистрировано 769 больных.
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