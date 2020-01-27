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Espreso.tvОбществоВ США на новый коронавирус заболели пятеро

В США на новый коронавирус заболели пятеро


фото: reuters
По состоянию на 26 января в США зафиксировано 5 случаев коронавируса из Китая в штатах Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон

Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что все пятеро больных новым вирусом посещали город Ухань.

Вспышка коронавируса начался в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Инфицированные работали на местном рынке морепродуктов. Затем случаи заболевания фиксировали в других городах КНР. Впоследствии случаи заражения коронавируса зафиксировали в США, Франции, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Непале и других странах.

Новый коронавирус вызывает пневмонию и связанные с ней соответствующие симптомы - лихорадку, кашель, одышку и затрудненное дыхание.

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