В США на новый коронавирус заболели пятеро

27 января, 2020, 09:28

По состоянию на 26 января в США зафиксировано 5 случаев коронавируса из Китая в штатах Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон

Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что все пятеро больных новым вирусом посещали город Ухань.

Вспышка коронавируса начался в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Инфицированные работали на местном рынке морепродуктов. Затем случаи заболевания фиксировали в других городах КНР. Впоследствии случаи заражения коронавируса зафиксировали в США, Франции, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Непале и других странах.

Новый коронавирус вызывает пневмонию и связанные с ней соответствующие симптомы - лихорадку, кашель, одышку и затрудненное дыхание.