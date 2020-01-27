В США на новый коронавирус заболели пятеро
27 января, 2020, 09:28
По состоянию на 26 января в США зафиксировано 5 случаев коронавируса из Китая в штатах Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон
Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что все пятеро больных новым вирусом посещали город Ухань.
Вспышка коронавируса начался в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Инфицированные работали на местном рынке морепродуктов. Затем случаи заболевания фиксировали в других городах КНР. Впоследствии случаи заражения коронавируса зафиксировали в США, Франции, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Непале и других странах.
Новый коронавирус вызывает пневмонию и связанные с ней соответствующие симптомы - лихорадку, кашель, одышку и затрудненное дыхание.
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