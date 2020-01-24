В Шанхае вылечили первого пациента со смертельным коронавирусом

24 января, 2020, 16:19

В Шанхае врачи вылечили первого пациента, которому ранее был поставлен диагноз пневмония, вызванная новым видом коронавируса

Об этом сообщает информагентство Sina .

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения Китая, медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину. Она некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Отмечается, что 10 января женщина почувствовала недомогание, сопровождавшееся повышенной температурой тела, а 12 января она вернулась в Шанхай и вечером 15 января ее госпитализировали.

Лечение пациентки осуществлялось в городской больнице. Ее самочувствие постепенно улучшалось. После того, как температура тела женщины в течение шести дней держалась в пределах нормы, врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса.

Оба теста показали отрицательный результат. Врачи пришли к выводу, что воспаление было полностью устранено и пациентку выписали домой.

Напомним, что число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае возросло до 25 человек .

Сейчас в провинции Хубэй закрыли уже 13 городов , в которых живут десятки миллионов людей.