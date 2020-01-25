Китай в тяжелом положении: Си Цзиньпин заявил об ускорении темпов распространения коронавируса
25 января, 2020, 19:51
Лидер КНР Си Цзиньпин предупредил об ускорении темпов распространения нового коронавируса в Китае
Об этом со ссылкой на BBC сообщает LIGA.net .
Си Цзиньпин после совещания с постоянным комитетом Коммунистической партии КНР заявил, что контроль над распространением нового коронавируса пока является главной задачей.
Китайский лидер предупредил об ускорении распространения вируса и констатировал, что Китай находится "в тяжелом положении".
По последним данным в Китае уже зафиксировано как минимум 1370 случаев заражения коронавирусом, еще 28 случаев подтверждены за рубежом. Число погибших возросло до 41 человека.
- По состоянию на утро 25 января в Китае 1 287 человек были инфицированы коронавирусом, при этом 41 случай закончился летально.
- Из-за вспышки коронавируса в Китае туристические компании прекратили организацию групповых туров.
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