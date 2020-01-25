 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКитай в тяжелом положении: Си Цзиньпин заявил об ускорении темпов распространения коронавируса

Китай в тяжелом положении: Си Цзиньпин заявил об ускорении темпов распространения коронавируса


фото: REUTERS
Лидер КНР Си Цзиньпин предупредил об ускорении темпов распространения нового коронавируса в Китае

Об этом со ссылкой на BBC сообщает LIGA.net .

Си Цзиньпин после совещания с постоянным комитетом Коммунистической партии КНР заявил, что контроль над распространением нового коронавируса пока является главной задачей.

Китайский лидер предупредил об ускорении распространения вируса и констатировал, что Китай находится "в тяжелом положении".

По последним данным в Китае уже зафиксировано как минимум 1370 случаев заражения коронавирусом, еще 28 случаев подтверждены за рубежом. Число погибших возросло до 41 человека.

  • По состоянию на утро 25 января в Китае 1 287 человек были инфицированы коронавирусом, при этом 41 случай закончился летально.
  • Из-за вспышки коронавируса в Китае туристические компании прекратили организацию групповых туров.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2020 суббота

больше новостей

25 января, 2020 суббота

24 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать