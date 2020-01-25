Китай в тяжелом положении: Си Цзиньпин заявил об ускорении темпов распространения коронавируса

25 января, 2020, 19:51

Лидер КНР Си Цзиньпин предупредил об ускорении темпов распространения нового коронавируса в Китае

Об этом со ссылкой на BBC сообщает LIGA.net .

Си Цзиньпин после совещания с постоянным комитетом Коммунистической партии КНР заявил, что контроль над распространением нового коронавируса пока является главной задачей.

Китайский лидер предупредил об ускорении распространения вируса и констатировал, что Китай находится "в тяжелом положении".

По последним данным в Китае уже зафиксировано как минимум 1370 случаев заражения коронавирусом, еще 28 случаев подтверждены за рубежом. Число погибших возросло до 41 человека.