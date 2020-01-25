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Espreso.tvСпортРедкач-Гарсия: Где и когда смотреть главный бой в карьере украинца

Редкач-Гарсия: Где и когда смотреть главный бой в карьере украинца


фото: Boxing Scene
В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке украинский боксер Иван Редкач встречается с американцем Дэнни Гарсией

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На кону боя стоит статус официального претендента на титул WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Поединок Гарсия - Редкач состоится в ночь с субботы на воскресенье, на арене Barclays Center в американском Нью-Йорке, и возглавит вечер бокса от Showtime.

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