Редкач-Гарсия: Где и когда смотреть главный бой в карьере украинца

25 января, 2020, 08:01

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке украинский боксер Иван Редкач встречается с американцем Дэнни Гарсией

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На кону боя стоит статус официального претендента на титул WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Поединок Гарсия - Редкач состоится в ночь с субботы на воскресенье, на арене Barclays Center в американском Нью-Йорке, и возглавит вечер бокса от Showtime.