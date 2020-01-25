Редкач-Гарсия: Где и когда смотреть главный бой в карьере украинца
25 января, 2020, 08:01
В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке украинский боксер Иван Редкач встречается с американцем Дэнни Гарсией
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На кону боя стоит статус официального претендента на титул WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Поединок Гарсия - Редкач состоится в ночь с субботы на воскресенье, на арене Barclays Center в американском Нью-Йорке, и возглавит вечер бокса от Showtime.
- 24 января украинский боксер Иван Редкач и американец Дэнни Гарсия провели традиционную дуэль взглядов накануне боя.
- 23 января украинский боксер Иван Редкач заявил, что 25 января нокаутирует экс-чемпиона мира в двух весовых категориях американца Дэнни Гарсии.
- 19 декабря 2019 Дэнни Гарсия заявил, что выбрал в соперники Ивана Редкача , чтобы лучше подготовиться к поединку с Мэнни Пакьяо.
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