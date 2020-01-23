Украинский боксер пообещал нокаутировать чемпиона в двух категориях

23 января, 2020, 15:17

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что 25 января нокаутирует экс-чемпиона мира в двух весовых категориях американца Дэнни Гарсия

Об этом сообщает fightnews.com .

По словам Редкача, соперник, который становился чемпионом мира в категориях до 63,5 кг и 66,7 кг, его недооценивает и в этом он видит свое преимущество.

"Денни не рассматривает меня как серьезного соперника, и это его главная ошибка. Он уже предвкушает бой с Эрролом Спенсом или Мэнни Пакьяо, но сначала выбрал меня. Знаю, потому, что я левша. Я верну его в суровую реальность. Победа изменит мою жизнь, я очень много работал, чтобы прийти к этому. Я нокаутирую Гарсию", - заверил Редкач.

Бой между боксерами пройдет 25 января, в Нью-Йорке, победитель станет официальным претендентом на титул WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).