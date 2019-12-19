Чемпион мира в 2-х категориях объяснил, почему выбрал в соперники украинского боксера

19 декабря, 2019, 16:01

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия заявил, что выбрал в соперники Ивана Редкача, чтобы лучше подготовиться к поединку с Мэнни Пакьяо

Об этом сообщает iSport.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия на пресс-конференции, посвященной его бою с украинцем Иваном Редкачом, признался, что следит за карьерой своего будущего оппонента.

"Он голоден, хочет показать всем свой уровень. Бой с ним имеет смысл, из-за этого поединка я подготовлюсь к Спенса и Пакьяо. Мы с командой выбрали его, потому что он опасен, мы знаем, что это жесткий соперник. Если я буду его недооценивать, то все может разрушиться. Хочу доказать всем, что я все еще один из лучших боксеров мира. Думаю, это будет очень интересный бой", - сказал Гарсия.

Бой между боксерами пройдет 25 января, в Нью-Йорке, победитель станет официальным претендентом на титул WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).