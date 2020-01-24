 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРедкач-Гарсия: боксеры провели дуэль взглядов

Редкач-Гарсия: боксеры провели дуэль взглядов


фото: Boxing Scene
Украинский боксер Иван Редкач и американец Дэнни Гарсия провели традиционную дуэль взглядов накануне боя

Видео было опубликовано на youtube-канале FightHype.com.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия и его соперник Иван Редкач встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их бою в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Поединок Гарсия - Редкач состоится в ночь с субботы на воскресенье, на арене Barclays Center в американском Нью-Йорке, и возглавит вечер бокса от Showtime.

Победитель поединка станет официальным претендентом на титул WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать