Редкач-Гарсия: боксеры провели дуэль взглядов
24 января, 2020, 11:22
Видео было опубликовано на youtube-канале
FightHype.com.
Украинский боксер Иван Редкач и американец Дэнни Гарсия провели традиционную дуэль взглядов накануне боя
Видео было опубликовано на youtube-канале
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия и его соперник Иван Редкач встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их бою в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Поединок Гарсия - Редкач состоится в ночь с субботы на воскресенье, на арене Barclays Center в американском Нью-Йорке, и возглавит вечер бокса от Showtime.
Победитель поединка станет официальным претендентом на титул WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе.
- 23 января украинский боксер Иван Редкач заявил, что 25 января нокаутирует экс-чемпиона мира в двух весовых категориях американца Дэнни Гарсию.
- 19 декабря 2019 Дэнни Гарсия заявил, что выбрал в соперники Ивана Редкача , чтобы лучше подготовиться к поединку с Мэнни Пакьяо.
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