Редкач-Гарсия: боксеры провели дуэль взглядов

24 января, 2020, 11:22

Украинский боксер Иван Редкач и американец Дэнни Гарсия провели традиционную дуэль взглядов накануне боя

Видео было опубликовано на youtube-канале FightHype.com.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия и его соперник Иван Редкач встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их бою в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Поединок Гарсия - Редкач состоится в ночь с субботы на воскресенье, на арене Barclays Center в американском Нью-Йорке, и возглавит вечер бокса от Showtime.

Победитель поединка станет официальным претендентом на титул WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе.