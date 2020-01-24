Усик узнал соперника и дату следующего боя
24 января, 2020, 14:13
Промоутер Эдди Хирн заявил, что украинец Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисоры, поединок состоится 28 марта
Об этом сообщает iSport со ссылкой на телеканал IFL.
Встреча Александра Усика и Дерека Чисоры состоится 28 марта, в столице Англии, Лондоне, в случае победы украинец может подраться с обладателем титула чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа.
"Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик - Чисора. Надеемся, он состоится на арене O2 в Лондоне. Я говорил Усику, что ситуация такова, что он сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом ", - сказал Эдди Хирн.
- 23 января стало известно, что украинский боксер Александр Усик решил не ждать до лета на бой с британцем Энтони Джошуа и проведет весной поединок против другого соперника.
- 16 января болгарский боксер Кубрат Пулев сообщил, что проведет бой с Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.
- 22 января промоутер бывшего чемпиона мира WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера заявил, что Александр Усик избегает поединка с новозеландцем .
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