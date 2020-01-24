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Espreso.tvСпортУсик узнал соперника и дату следующего боя

Усик узнал соперника и дату следующего боя


фото: facebook
Промоутер Эдди Хирн заявил, что украинец Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисоры, поединок состоится 28 марта

Об этом сообщает iSport со ссылкой на телеканал IFL.

Встреча Александра Усика и Дерека Чисоры состоится 28 марта, в столице Англии, Лондоне, в случае победы украинец может подраться с обладателем титула чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа.

"Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик - Чисора. Надеемся, он состоится на арене O2 в Лондоне. Я говорил Усику, что ситуация такова, что он сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом ", - сказал Эдди Хирн.

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