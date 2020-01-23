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Espreso.tvСпортУсик принял важное решение по поводу боя с Джошуа

Усик принял важное решение по поводу боя с Джошуа


фото: Sky Sports
Украинский боксер Александр Усик решил не ждать до лета на бой с британцем Энтони Джошуа и проведет весной поединок против другого соперника

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, сообщает Sky Sports.

По его словам, Усик не намерен ждать до лета на бой с чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Джошуа и проведет следующий бой весной.

Климас подтвердил, что потенциальными соперниками украинца является британец Дерек Чисора и новозеландец Джозеф Паркер.

Если WBO займет у Джошуа чемпионский титул, то соперником Усика станет Паркер, который занимает второе место в рейтинге организации. В случае, если Джошуа, который решил сначала защищать титул IBF в поединке против болгарина Кубрата Пулева, договорится с WBO об отсрочке обязательной защиты пояса, украинец встретится с Чисорой.

  • Напомним, 11 января промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что его соперником в поединке за вакантный титул WBO в супертяжелом весе станет Джозеф Паркер .
  • 16 января болгарский боксер Кубрат Пулев сообщил, что проведет бой с Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.
  • 22 января промоутер бывшего чемпиона мира WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера заявил, что Александр Усик избегает поединка с новозеландцем .
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