Усик принял важное решение по поводу боя с Джошуа

23 января, 2020, 11:44

Украинский боксер Александр Усик решил не ждать до лета на бой с британцем Энтони Джошуа и проведет весной поединок против другого соперника

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, сообщает Sky Sports.

По его словам, Усик не намерен ждать до лета на бой с чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Джошуа и проведет следующий бой весной.

Климас подтвердил, что потенциальными соперниками украинца является британец Дерек Чисора и новозеландец Джозеф Паркер.

Если WBO займет у Джошуа чемпионский титул, то соперником Усика станет Паркер, который занимает второе место в рейтинге организации. В случае, если Джошуа, который решил сначала защищать титул IBF в поединке против болгарина Кубрата Пулева, договорится с WBO об отсрочке обязательной защиты пояса, украинец встретится с Чисорой.