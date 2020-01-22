Промоутер заявил, что Усик избегает боя с экс-чемпионом мира
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Кевина Барри, все идет к тому, что обязательный претендент на титул WBO (Всемирной боксерской организации) Александр Усик откажется от встречи с Джозефом Паркером и будет ждать до лета, чтобы провести бой с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) британцем Энтони Джошуа.
"Мы ждем решения WBO о том, что они забирают пояс Джошуа. Паркер - номер 2 в рейтинге, он очень ждет титульного боя против Усика. Но с каждым днем этот поединок все менее вероятен. Я считаю, что будет так: Усик подождет до лета и сразу встретится с Джошуа, который в то время должен побить Пулева. Нам хочется боя с Усиком, но я в это не верю ", - сказал Барри.
Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году в новозеландца титул отобрал Джошуа.
- Напомним, 11 января промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что его соперником в поединке за вакантный титул WBO в супертяжелом весе станет Джозеф Паркер .
- 16 января болгарский боксер Кубрат Пулев сообщил, что проведет бой с Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.
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