Промоутер заявил, что Усик избегает боя с экс-чемпионом мира

22 января, 2020, 11:14

Промоутер бывшего чемпиона мира WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера заявил, что украинский боксер Александр Усик избегает поединка с новозеландцем

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Кевина Барри, все идет к тому, что обязательный претендент на титул WBO (Всемирной боксерской организации) Александр Усик откажется от встречи с Джозефом Паркером и будет ждать до лета, чтобы провести бой с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) британцем Энтони Джошуа.

"Мы ждем решения WBO о том, что они забирают пояс Джошуа. Паркер - номер 2 в рейтинге, он очень ждет титульного боя против Усика. Но с каждым днем ​​этот поединок все менее вероятен. Я считаю, что будет так: Усик подождет до лета и сразу встретится с Джошуа, который в то время должен побить Пулева. Нам хочется боя с Усиком, но я в это не верю ", - сказал Барри.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году в новозеландца титул отобрал Джошуа.