Усик подождет: Пулев объявил о бое с Джошуа
Об этом боксер сообщил в Faсebook.
Пулев разместил ссылки на информацию о том, что бой пройдет в турецком Стамбуле в мае 2020 года.
Джошуа вернул титулы чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе в декабре 2019 года в поединке с американцем Энди Руисом.
В декабре прошлого года WBO обязала Джошуа провести бой с украинцем Александром Усиком. Промоутер Джошуа Эдди Хирн пообещал, что британец встретится с Усиком после поединка с Пулевым.
38-летний болгарин провел на профессиональном ринге 29 боев, одержал 28 побед, из них 14 нокаутом, в своей карьере Пулев потерпел всего 1 поражение - от Владимира Кличко.
На счету 30-летнего Джошуа 23 победы, из них 21 нокаутом и 1 поражение.
- 15 января промоутер Александра Усика Эдди Хирн предложил бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе американцу Энди Руису встретиться с британцем Диллианом Уайтом.
- Напомним, 7 декабря 2019 года в бою-реванше Джошуа победил по очкам Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
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