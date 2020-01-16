Усик подождет: Пулев объявил о бое с Джошуа

16 января, 2020, 18:17

Болгарский боксер Кубрат Пулев подтвердил, что проведет бой с Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе

Об этом боксер сообщил в Faсebook.

Пулев разместил ссылки на информацию о том, что бой пройдет в турецком Стамбуле в мае 2020 года.

Джошуа вернул титулы чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе в декабре 2019 года в поединке с американцем Энди Руисом.

В декабре прошлого года WBO обязала Джошуа провести бой с украинцем Александром Усиком. Промоутер Джошуа Эдди Хирн пообещал, что британец встретится с Усиком после поединка с Пулевым.

38-летний болгарин провел на профессиональном ринге 29 боев, одержал 28 побед, из них 14 нокаутом, в своей карьере Пулев потерпел всего 1 поражение - от Владимира Кличко.

На счету 30-летнего Джошуа 23 победы, из них 21 нокаутом и 1 поражение.