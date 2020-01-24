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Espreso.tvСпорт"Заря" подписала контракт с черногорским бомбардиром, - СМИ

"Заря" подписала контракт с черногорским бомбардиром, - СМИ


фото: twitter
Черногорский нападающий Михаил Перович подписал контракт с луганской "Зарей", срок соглашения составил 2,5 года

Об этом сообщает Vijesti

"Я рад стать частью такого клуба, как "Заря". Надеюсь, показывать хороший футбол и забивать как можно больше голов. Сделаю все, чтобы отблагодарить людей, которые поверили в меня", - приводит слова черногорца издание.

Михаил Перович находится вместе с луганской "Зарей" на учебно-тренировочном сборе в Турции. По данным портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 300 тыс. евро.

За полтора сезона в черногорской "Будучности" он провел 46 матчей и забил 11 голов в национальном чемпионате.

Летом "Заря" играла с этой командой во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы 2019/20. Луганчане выиграли по сумме двух матчей (3: 1, 1: 0), а 23-летний форвард отметился голом в ворота "Зари".

 

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