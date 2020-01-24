"Ворскла" погнала 22-летнего футболиста в первую лигу
24 января, 2020, 16:56
22-летний полузащитник "Ворсклы" Тарас Сакив перешел во львовский "Рух", который выступает в первой лиге
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
Опорный полузащитник полтавской "Ворсклы" Тарас Сакив перешел во львовский "Рух". Хавбек выступал в Полтаве пять лет, но за это время так и не смог стать основным исполнителем команды.
В нынешнем сезоне Сакив провел в УПЛ три матча. Transfermarkt оценивает 22-летнего исполнителя в 200 тыс. евро.
- 23 января "Ворскла" прекратила сотрудничество с сербским полузащитником Тодором Петровичем.
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