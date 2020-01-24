"Ворскла" погнала 22-летнего футболиста в первую лигу

24 января, 2020, 16:56

22-летний полузащитник "Ворсклы" Тарас Сакив перешел во львовский "Рух", который выступает в первой лиге

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Опорный полузащитник полтавской "Ворсклы" Тарас Сакив перешел во львовский "Рух". Хавбек выступал в Полтаве пять лет, но за это время так и не смог стать основным исполнителем команды.

В нынешнем сезоне Сакив провел в УПЛ три матча. Transfermarkt оценивает 22-летнего исполнителя в 200 тыс. евро.