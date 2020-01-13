Экс-игрок "Динамо" покинул "Ворсклу"
13 января, 2020, 18:19
Защитник полтавской "Ворсклы" Зураб Очигава покинул украинский клуб, контракт с футболистом расторгнут
Об этом сообщает Эспрессо.TV. со ссылкой на ua-football.
Полтавская "Ворскла" разорвала контракт с украинским игроком грузинского происхождения Зурабом Очигавой. Защитник известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Днепр-1" и донецкий "Олимпик".
Очигава стал игроком "Ворсклы" в августе 2019-го. За полгода защитник сыграл в УПЛ 3 матча. После 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Ворскла" занимает одиннадцатую строчку, в активе полтавчан 14 очков.
- 13 января чемпион Европы-2009 Кирилл Петров стал игроком "Колоса" из села Ковалевка, который выступает в УПЛ.
- 10 января, стало известно, что бывший нападающий харьковского "Металлиста" Марко Девич может перейти в одесский "Черноморец" .
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти