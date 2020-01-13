Экс-игрок "Динамо" покинул "Ворсклу"

13 января, 2020, 18:19

Защитник полтавской "Ворсклы" Зураб Очигава покинул украинский клуб, контракт с футболистом расторгнут

Об этом сообщает Эспрессо.TV. со ссылкой на ua-football.

Полтавская "Ворскла" разорвала контракт с украинским игроком грузинского происхождения Зурабом Очигавой. Защитник известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Днепр-1" и донецкий "Олимпик".

Очигава стал игроком "Ворсклы" в августе 2019-го. За полгода защитник сыграл в УПЛ 3 матча. После 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Ворскла" занимает одиннадцатую строчку, в активе полтавчан 14 очков.