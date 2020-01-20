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Espreso.tvСпорт"Ворскла" усилила состав новым нападающим

"Ворскла" усилила состав новым нападающим


фото: vorskla.com
Украинский нападающий Владислав Кулач подписал контракт с полтавской "Ворсклой"

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

"Ворскла", которая сегодня отправится на сбор в Турцию, усилила состав новым исполнителем, нападающим Владиславом Кулачом. Последние полгода форвард выступал за венгерский "Гонвед", где провел всего три матча.

С полтавской "Ворсклой" Кулач подписал контракт на полтора года. За команду 26-летний нападающий уже выступал в сезоне 2017/18 и в осенней части сезона 2018/19, после чего перебрался в "Александрию".

За "Ворсклу" Кулач провел 36 матчей в УПЛ и забил 10 голов. Еще 2 мяча нападающий забил в шести матчах группового этапа Лиги Европы.

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