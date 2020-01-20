"Ворскла" усилила состав новым нападающим
20 января, 2020, 16:00
Украинский нападающий Владислав Кулач подписал контракт с полтавской "Ворсклой"
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
"Ворскла", которая сегодня отправится на сбор в Турцию, усилила состав новым исполнителем, нападающим Владиславом Кулачом. Последние полгода форвард выступал за венгерский "Гонвед", где провел всего три матча.
С полтавской "Ворсклой" Кулач подписал контракт на полтора года. За команду 26-летний нападающий уже выступал в сезоне 2017/18 и в осенней части сезона 2018/19, после чего перебрался в "Александрию".
За "Ворсклу" Кулач провел 36 матчей в УПЛ и забил 10 голов. Еще 2 мяча нападающий забил в шести матчах группового этапа Лиги Европы.
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