"Ворскла" усилила состав новым нападающим

20 января, 2020, 16:00

Украинский нападающий Владислав Кулач подписал контракт с полтавской "Ворсклой"

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

"Ворскла", которая сегодня отправится на сбор в Турцию, усилила состав новым исполнителем, нападающим Владиславом Кулачом. Последние полгода форвард выступал за венгерский "Гонвед", где провел всего три матча.

С полтавской "Ворсклой" Кулач подписал контракт на полтора года. За команду 26-летний нападающий уже выступал в сезоне 2017/18 и в осенней части сезона 2018/19, после чего перебрался в "Александрию".

За "Ворсклу" Кулач провел 36 матчей в УПЛ и забил 10 голов. Еще 2 мяча нападающий забил в шести матчах группового этапа Лиги Европы.