"Ворскла" выгнала сербского футболиста
23 января, 2020, 19:52
Полтавская "Ворскла" прекратила сотрудничество с сербским полузащитником Тодором Петровичем
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
"Ворскла" продолжает чистку состава. Сегодня, 23 января, полтавчане прекратили сотрудничество с сербским хавбеком Тодором Петровичем. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Петрович провел в "Ворскле" ровно год, сыграл 21 матч, в котором забил 1 гол.
- 20 января украинский нападающий Владислав Кулач подписал контракт с полтавской "Ворсклой".
- 13 января защитник "Ворсклы" Зураб Очигава покинул украинский клуб, контракт с футболистом расторгнут.
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