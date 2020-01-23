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Espreso.tvСпорт"Ворскла" выгнала сербского футболиста

"Ворскла" выгнала сербского футболиста


фото: vorskla.com
Полтавская "Ворскла" прекратила сотрудничество с сербским полузащитником Тодором Петровичем

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

"Ворскла" продолжает чистку состава. Сегодня, 23 января, полтавчане прекратили сотрудничество с сербским хавбеком Тодором Петровичем. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Петрович провел в "Ворскле" ровно год, сыграл 21 матч, в котором забил 1 гол.

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