"Ворскла" выгнала сербского футболиста

23 января, 2020, 19:52

Полтавская "Ворскла" прекратила сотрудничество с сербским полузащитником Тодором Петровичем

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

"Ворскла" продолжает чистку состава. Сегодня, 23 января, полтавчане прекратили сотрудничество с сербским хавбеком Тодором Петровичем. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Петрович провел в "Ворскле" ровно год, сыграл 21 матч, в котором забил 1 гол.