"Укрзализныця смогла из убытков выйти на рекордную доходность", - Кравцов
Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов в интервью "BBC News Украина".
"Укрзализныця смогла из убытков более чем 5 млрд гривень выйти на рекордную доходность. Предварительно, за прошлый год мы выходим на прибыль 2,5-3 млрд гривень", - подчеркнул он.
Впрочем, глава компании напомнил об убыточности пассажирских перевозок и потребности в докапитализации со стороны государства.
"Пассажирские перевозки приносили 200-500 млн долларов убытков в год для компании. Компания съедала свою амортизацию, не возобновляла подвижной состав, износ которого составляет сейчас около 80%. Так, компания сейчас работает стабильно, но для того, чтобы улучшить качество, нам необходимы большие капитальные затраты", - резюмировал глава Укрзализныци.
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Напомним, в четверг, 23 января, на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn .
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Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут советниками в реформировании "Укрзализныци", заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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А немецкий перевозчик Deutsche Bahn сообщил, что будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить ею.
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