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Espreso.tvОбщество"Укрзализныця смогла из убытков выйти на рекордную доходность", - Кравцов

"Укрзализныця смогла из убытков выйти на рекордную доходность", - Кравцов


фото: rfe
Укрзализныця рассчитывает на показатель прибыли по итогам деятельности в 2019 году на уровне 2,5-3 млрд грн

Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов в интервью "BBC News Украина".

"Укрзализныця смогла из убытков более чем 5 млрд гривень выйти на рекордную доходность. Предварительно, за прошлый год мы выходим на прибыль 2,5-3 млрд гривень", - подчеркнул он.

Впрочем, глава компании напомнил об убыточности пассажирских перевозок и потребности в докапитализации со стороны государства.

"Пассажирские перевозки приносили 200-500 млн долларов убытков в год для компании. Компания съедала свою амортизацию, не возобновляла подвижной состав, износ которого составляет сейчас около 80%. Так, компания сейчас работает стабильно, но для того, чтобы улучшить качество, нам необходимы большие капитальные затраты", - резюмировал глава Укрзализныци.

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