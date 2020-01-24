Лидер "Зари" подписал новый контракт с "Динамо"
24 января, 2020, 16:37
Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев, который на правах арендного соглашения выступает за "Зарю", продлил контракт со столичным клубом
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Атакующий полузащитник Богдан Леднев подписал новое соглашение с "Динамо", согласно новому контракту футболист, который с лета 2018 года выступает на правах аренды за луганскую "Зарю", будет "динамовцем" еще четыре с половиной года, до июня 2024-го .
В нынешнем сезоне Леднев провел в составе луганской "Зари" 21 матч, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.
- 23 января луганская "Заря" попрощалась с японским футболистом Ицуки Уратой.
- 16 января полузащитник сборной Латвии Андрейс Циганикс, который выступал за немецкий "Байер " подписал контракт с луганской "Зарей".
- 16 января к "Заре" также присоединился бывший футболист сборной Хорватии U20 Ловро Цвек.
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