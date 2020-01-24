Глава Нафтогаза в Давосе озвучил преимущества для Европы от использования ГТС Украины

24 января, 2020, 08:44

Газотранспортная система Украины предоставляет европейским пользователям возможность транспортировать газ не только из РФ, но и из Словакии в Польшу

Об этом заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Укринформ" .

"Использование украинской инфраструктуры поможет оператору ГТС зарабатывать деньги и составит преимущество для европейских потребителей. Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом Польша может получать газ из Словакии", - сказал Коболев.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" также заявил о возможности для европейских трейдеров использовать украинские хранилища газа.

"Все знают, что объем наших хранилищ является избыточным для украинских потребителей. По меньшей мере 10 млрд кубометров хранилищ могут удовлетворять потребности европейских потребителей", - сказал Коболев.