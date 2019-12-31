Согласованные с Газпромом объемы транзита на $7 млрд минимальны и могут вырасти, - Коболев

31 декабря, 2019, 14:54

Гарантированные объемы транзита российского газа по украинской газотранспортной системе, согласованные в заключенном Нафтогазом и Газпромом соглашении, являются минимальными и могут вырасти

Об этом заявил председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает Еспресо.TV.

"Новое транзитное соглашение содержит, во-первых, европейское право. Оно содержит четко прописанные гарантии, которые по своей сути очень близки концепции ship or pay, и, соответственно, вот и сумма $7,2млрд фактически была в какой-то степени прогарантирована российской стороной как доход, который украинская сторона получит в течение следующих 5 лет. Эта сумма будет больше и мы надеемся, что она будет больше, потому что заказанные объемы - это минимальные объемы, которые видит Газпром", - сказал Коболев.

Глава НАК "Нафтогаз" подчеркнул, что в случае увеличения объемов транзита Россия будет платить по увеличенному тарифу.

"Важно, что большие объемы, если они будут транспортировать по украинской системе, они уже будут транспортировать по более высоким ставкам тарифа, бронируя на дневной, квартальной или годовой основе. Цифра может вырасти, она не может быть меньше. Я говорю о гарантированной сумме, по которой есть четкие гарантии, подтвержденные контрактом, есть арбитраж европейской страны, соответственно, с точки зрения газового мира, это довольно прилично", - добавил Коболев.

Руководитель Нафтогаза также отметил, что, по его оценкам, в 2020 году РФ может отправить в Европу по украинской ГТС около 75 млрд кубометров газа, если не успеет запустить газопровод "Северный поток-2".