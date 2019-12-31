Украина и Словакия подписали последнее соглашение для реализации транзита газа

31 декабря, 2019, 16:07

31 декабря в Брюсселе "Оператор газотранспортной системы Украины" подписал межоператорское техническое соглашение со словацким оператором "Eustream" - последнее необходимое для транзита газа

Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины в Facebook.

"Только что в Брюсселе Оператор ГТС Украины подписал со словацким оператором EUSTREAM технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны", - отчитываются в компании.

В пресс-службе отмечают, что с подписанием соглашений с операторами ГТС Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года.