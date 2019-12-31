 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина и Словакия подписали последнее соглашение для реализации транзита газа

Украина и Словакия подписали последнее соглашение для реализации транзита газа


фото: tsoua.com
31 декабря в Брюсселе "Оператор газотранспортной системы Украины" подписал межоператорское техническое соглашение со словацким оператором "Eustream" - последнее необходимое для транзита газа

Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины в Facebook.

"Только что в Брюсселе Оператор ГТС Украины подписал со словацким оператором EUSTREAM технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны", - отчитываются в компании.

В пресс-службе отмечают, что с подписанием соглашений с операторами ГТС Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года.

  • Напомним, 30 декабря Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа
  • В тот же день Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать договор о транзите газа с российской компанией "Газпром"
  • председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев 31 декабря заявил, что согласованные с Газпромом объемы транзита на $7 млрд минимальны и могут вырасти
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать