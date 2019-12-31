Украина и Словакия подписали последнее соглашение для реализации транзита газа
Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины в Facebook.
"Только что в Брюсселе Оператор ГТС Украины подписал со словацким оператором EUSTREAM технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны", - отчитываются в компании.
В пресс-службе отмечают, что с подписанием соглашений с операторами ГТС Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года.
- Напомним, 30 декабря Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа
- В тот же день Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать договор о транзите газа с российской компанией "Газпром"
- председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев 31 декабря заявил, что согласованные с Газпромом объемы транзита на $7 млрд минимальны и могут вырасти
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