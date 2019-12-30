Правительство разрешило Нафтогазу подписать договор о транзите с Газпромом

30 декабря, 2019, 18:40

Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать договор о транзите газа с российской компанией "Газпром"

Об этом говорится в распоряжении украинского правительства.

Так, в постановлении говорится, что Кабмин дает согласие на подписание соглашения между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" по транзиту природного газа через территорию Украины в 2020-2024 годах.

Кроме того, правительство разрешило "Нафтогазу" подписать мировое соглашение с "Газпромом" о существующих газовых спорах и по основным условиям дальнейших отношений между компаниями по организации транспортировки.