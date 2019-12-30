Правительство разрешило Нафтогазу подписать договор о транзите с Газпромом
30 декабря, 2019, 18:40
Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать договор о транзите газа с российской компанией "Газпром"
Об этом говорится в распоряжении украинского правительства.
Так, в постановлении говорится, что Кабмин дает согласие на подписание соглашения между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" по транзиту природного газа через территорию Украины в 2020-2024 годах.
Кроме того, правительство разрешило "Нафтогазу" подписать мировое соглашение с "Газпромом" о существующих газовых спорах и по основным условиям дальнейших отношений между компаниями по организации транспортировки.
- Напомним, до этого заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина заявил, что российский "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Также Лещина опубликовал документ, подписанный представителем "Газпрома" Еленой Бурмистровой и министром юстиции Украины Денисом Малюськой.
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