В Китае число погибших от нового типа коронавируса приближается к двадцати
22 января, 2020, 17:14
Число погибших от нового коронавируса в провинции Хубэй возросло до семнадцати
Об этом сообщает Reuters .
Как сообщается, общее количество подтвержденных случаев возросло.
Власти провинции Хубэй подтвердили 444 случая коронавируса, который появился в городе Ухане.
- Ранее китайские власти подтвердили, что жертвами пневмонии нового вируса стали 9 человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где сначала в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.
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