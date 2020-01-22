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Espreso.tvОбществоВ Китае число погибших от нового типа коронавируса приближается к двадцати

В Китае число погибших от нового типа коронавируса приближается к двадцати


фото: reuters
Число погибших от нового коронавируса в провинции Хубэй возросло до семнадцати

Об этом сообщает Reuters .

Как сообщается, общее количество подтвержденных случаев возросло.

Власти провинции Хубэй подтвердили 444 случая коронавируса, который появился в городе Ухане.

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