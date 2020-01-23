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Espreso.tvОбществоКоличество больных коронавирусом в Китае превысило 600

Количество больных коронавирусом в Китае превысило 600


фото: reuters
В Китае количество больных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 617 человек

Об этом сообщает телеканал CCTV.

В тяжелом состоянии находятся 95 человек.

Наибольшее количество больных - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй. На этот регион приходятся все зафиксированные до настоящего времени 17 летальных случаев. Далее по количеству больных следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 возможных случая) и Пекин (14).

Напомним, что количество погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае возросло до 17 человек .

Первый случай заражения коронавируса 2019 nCoV было зарегистрировано 31 декабря 2019 г. в китайском городе Ухань. Опасный коронавирус быстро распространяется по странам Азии.

Вирус может передаваться от человека к человеку и вызывает опасную форму пневмонии.

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